«ПСЖ» сделает выбор между защитниками «Баварии» и «Атлетико»

Автор: Дмитрий Темников 0

псж

«ПСЖ» продолжает поиски защитника для усиления команды. В планах у руководства парижан приобретение одного игрока обороны. 

Приоритетным вариантом для французского клуба считается покупка Фелипе Луиса из «Атлетико». Однако руководство мадридцев не собирается расставаться с бразильцем меньше, чем за 30 млн евро. «ПСЖ» же предлагает за Луиса 5 млн евро.

Если переговоры не будут успешными, то «горожане» попробуют купить защитника «Баварии» Хуана Берната. Сообщается, что столичная команда заплатит мюнхенцам 14 млн евро за трансфер 25-летнего игрока.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena SER

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Джером Боатенг в ближайшие дни может стать игроком «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» может купить Джерома Боатенга у «Баварии» за 45 млн фунтов

Артем Дзюба

«Зенит» и «Уфа» пробились в следующий раунд Лиги Европы, Понтус Вернблум перешел в ПАОК. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 