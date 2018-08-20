«ПСЖ» сделает выбор между защитниками «Баварии» и «Атлетико»

«ПСЖ» продолжает поиски защитника для усиления команды. В планах у руководства парижан приобретение одного игрока обороны.

Приоритетным вариантом для французского клуба считается покупка Фелипе Луиса из «Атлетико». Однако руководство мадридцев не собирается расставаться с бразильцем меньше, чем за 30 млн евро. «ПСЖ» же предлагает за Луиса 5 млн евро.

Если переговоры не будут успешными, то «горожане» попробуют купить защитника «Баварии» Хуана Берната. Сообщается, что столичная команда заплатит мюнхенцам 14 млн евро за трансфер 25-летнего игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena SER