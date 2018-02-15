Поль Погба сожалеет, что перешел в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сомневается в правильности своего решения летом 2016 года перейти в «МЮ» из «Ювентуса». Напомним, что переход француза стоил английскому клубу 105 млн евро.

По информации французских СМИ, игрок сожалеет, что перешел в «Юнайтед». Причиной тому ухудшившиеся отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью и недовольство стилем игры команды.

Кроме того, Погба был уверен, что ему удастся убедить присоединиться к «Манчестер Юнайтед» своих партнеров по сборной Франции, в частности, нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, но летом он не смог этого сделать.

Утверждается, что игрок никогда не скрывал своего намерения поиграть в мадридском «Реале» и может попытаться в предстоящее трансферное окно продавить свой переход.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe