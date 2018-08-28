«ПСЖ» и «Атлетико» не могут договориться о трансфере Филипе Луиса

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис, вероятно, останется в клубе после закрытия летнего трансферного окна. В услугах 33-летнего бразильца заинтересован «Пари Сен-Жермен», который в течение последних нескольких недель ведет переговоры с «матрасниками».

Однако, по СМИ, вероятность успешного исхода беседы между клубами становится все меньше. Трансферное окно в Европе закроется уже в пятницу, 31 августа, и парижане по-прежнему не могут договориться с «Атлетико» о цене игрока.

Мадридский клуб настаивает, что не продаст Луиса меньше чем за € 20 млн. «ПСЖ» в свою очередь не готов платить такие деньги.

Ранее сообщалось, что парижский клуб готов включить в сделку по Филипе Луису своего защитника Лейвина Курзава, который не входит в планы нового главного тренера команды Томаса Тухеля.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca