45-летний Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе

Бывший игрок «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос возобновил карьеру. И стал игроком мини-футбольного клуба.

45-летний бразилец стал игроком японского клуба «Развитие» и в дебютном матче забил два гола за свою новую команду. Команда Карлоса одержала победу в игре с клубом «Воскуоре сэндай» со счетом 2:1.

Дебютный матч Роберто Карлоса собрал на трибунах около 3015 зрителей. Отмечается, что вс реднем на игры «Развития» ходят 1500 болельщиков.

За всю карьеру Карлос выступал за такие клубы, как «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Коринтианс», «Анжи» и другие команды. С 29 сентября 2011 года Роберто Карлос являлся временным помощником исполняющего обязанности главного тренера «Анжи» Андрея Гордеева. По окончании сезона-2012/13 бразилец принял решение покинуть махачкалинскую команду.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bible