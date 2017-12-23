Серхио Бускетс может перейти в «Манчестер Сити» за 56 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может сменить команду. В услугах игрока заинтересован топ-клуб из Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен пригласить Бускетса в свою команду. Ранее специалист работал с 29-летним футболистом с 2008 по 2012 годы, когда возглавлял каталонцев. Как известно, в соглашении сине-гранатовых и Серхио прописана сумма отступных в размере 200 млн евро. Но Гвардиола рассчитывает на то, что «горожане» смогут выкупить права на игрока у «блаугранас» за 56 млн евро. Напомним, действующий контракт полузащитника и «Барселоны» действует до 2021 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Бускетс провел 15 матчей. В этих встречах он забил один гол и стал автором двух результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon