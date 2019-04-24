Премьер-лига. 25-й тур. «Зенит» обыграл «Динамо» в Санкт-Петербурге

В матче 25-го тура чемпионата России «Зенит» принимал «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев.

Премьер-лига. 25-й тур

ЗЕНИТ — ДИНАМО — 2:0 (0:0)

Санкт-Петербург. 24 апреля.

Стадион: «Газпром Арена». 42406 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Смольников, Жирков, Оздоев, Барриос, Ригони (Мусаев, 90), Дзюба, Азмун (Эрнани, 76), Дриусси (Шатов, 59).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Морозов, Шуньич, Хольмен, Москвичев, Юсупов (Жоазиньо, 70), Соу, Черных (Марков, 70), Козлов, Панченко (Луценко, 90).

Голы: 1:0 — Дзюба (60), 2:0 — Азмун (66).

Предупреждения: Панченко (6), Соу (20), Барриос (52).

19 (7) удары (в створ) 10 (4)

11 фолы 6

8 угловые 7

4 офсайды 0

64 % владения мячом 36

«Зенит» подошел к этой встрече с 2-матчевой победной серией. Однако активнее встречу начали футболисты «Динамо». На 4-й минуте Черных вышел один на один с Луневым, но пробил точно во вратаря. После этого преимуществом завладели хозяева, проведя несколько опасных атак. Во втором тайме Дзюба вывел «Зенит» вперед. Российский нападающий переправил мяч в ворота после подачи Жиркова. Почти сразу же Азмун после скидки Дзюбы удвоил преимущество хозяев. Питерцы могли забить еще, но после удара Ригони мяч угодил в штангу. «Зенит» набрал 54 очка, сохранив отрыв от идущего вторым «Локомотива» (8), и продолжил лидировать в таблице РПЛ. «Динамо» же с 28 баллами остается на 12-й позиции.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»