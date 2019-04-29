ЦСКА предложил новый контракт Дмитрию Ефремову

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 11 ноября 2018 г.

Один из футболистов ЦСКА получил от клуба предложение подписать новый контракт. Этим игроком оказался Дмитрий Ефремов. 

Сообщается, что 24-летний полузащитник и ЦСКА ведут переговоры и обсуждают условия контракта.

Напомним, Ефремов выступает за московский клуб с 2013 года. Действующее соглашение россиянина с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2019 года.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Дмитрий Ефремов принял участие в 13 матчах. Отличиться результативными действиями ему не удалось.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24
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