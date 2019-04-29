ЦСКА предложил новый контракт Дмитрию Ефремову

Один из футболистов ЦСКА получил от клуба предложение подписать новый контракт. Этим игроком оказался Дмитрий Ефремов.

Сообщается, что 24-летний полузащитник и ЦСКА ведут переговоры и обсуждают условия контракта.

Напомним, Ефремов выступает за московский клуб с 2013 года. Действующее соглашение россиянина с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2019 года.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Дмитрий Ефремов принял участие в 13 матчах. Отличиться результативными действиями ему не удалось.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24 Сергей Дроняев