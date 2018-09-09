Наталия Симеоне: «Диего рано или поздно окажется в «Интере», это лишь вопрос времени»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может вернуться в Италию. Сестра и агент аргентинского специалиста Наталия Симеоне поделилась мнением о возможном назначении аргентинца в «Интер» в будущем.

«Диего тоже говорил, что рано или поздно он окажется в «Интере». На мой взгляд, это просто вопрос времени.

Он любит этот клуб, любит местную атмосферу и жизнь в Милане. Ему бы действительно хотелось потренировать «Интер».

Должна отметить, что в то же время ему очень нравится и «Лацио», – отметила сестра специалиста.

Симеоне играл за «Интер» с 1997 по 1999 год, после чего перешел в «Лацио», за который выступал до 2003 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia