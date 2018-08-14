РФС запретил «Рубину» регистрировать игроков из-за долгов перед «Краснодаром»

Автор: Михаил Серебряков 0

 

 

 

РФПЛ. 19 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 2 декабря 2017 г.

«Рубину» запрещено регистрировать новых футболистов по решению палаты по разрешению споров РФС. Запрет будет наложен на казанский клуб, пока он не погасит долг по трансферу полузащитника Вячеслава Подберезкина из «Краснодара».

«Рубин» обязан выплатить «Краснодару» задолженность по сделке и пени за нарушение сроков осуществления оплаты.

26-летний Подберезкин перешел в «Рубин» в январе этого года на правах аренды, а в мае казанцы выкупили его у «быков» на постоянной основе.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС

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