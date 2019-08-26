«Зенит» интересуется Клеманом Гренье

Автор: Анатолий Акулов 0

Полузащитник «Ренна» может покинуть команду до конца трансферного окна. 28-летний хавбек может перебраться в чемпионат России.

Скаут питерского клуба просматривал 28-летнего француза в воскресном матче Лиги 1 со «Страсбуром» (2:0). Отметим, что cам Гренье забил победный гол в той встрече.

Напомним, действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2021 года. Его рыночную стоимость оценивается в 7,5 млн. евро.

Ранее французский игрок выступал за «Генгам», «Лион» и «Рому». В прошедшем сезоне он провел 33 матча в чемпионате Франции. В его активе 2 гола и 6 результативных передач.

Фото: «Twitter» Footmercato
Источник: Footmercato

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