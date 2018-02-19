20-летний защитник «Тюмени» может перейти в «Спартак»

Автор: Дмитрий Темников 0

«Спартак» продолжает искать усиление в зимнее ТО. Руководство красно-белых заинтересовано в приобретении защитника молодежной сборной России. 

Москвичи ведут переговоры с «Тюменью» по поводу перехода Павла Шакуро. В текущем сезоне ФНЛ 20-летний защитник молодежной сборной России провел за тюменцев 16 матчей.

Также «Спартак» интересуется другим защитником Дмитрием Скопинцевым. Первую половину сезона футболист провел в  аренде в «Балтике», но зимой он вернулся в  «Балтике».

Фото: официальный сайт ФК «Тюмень»
Источник: «Чемпионат»

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