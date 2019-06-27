Вратарь Норберто Нето перешел из «Валенсии» в «Барселону»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Norberto Murara Neto

«Барселона» подписала контракт с голкипером «Валенсии» Норберто Нето. Контракт с 29-летним бразильцем рассчитан на четыре года.

Стоимость сделки составила 26 миллионов евро. Еще 9 миллионов «летучие мыши» могут заработать в качестве бонусов. «Барселона» в контракте новичка прописала сумму отступных в размере 200 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Нету провел 47 матчей за «Валенсию» и пропустил 49 голов. 25 июня «Барселона» объявила об уходе вратаря Яспера Силлессена в стан «летучих мышей».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Барселоны»

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