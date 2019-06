Вратарь Норберто Нето перешел из «Валенсии» в «Барселону»

«Барселона» подписала контракт с голкипером «Валенсии» Норберто Нето. Контракт с 29-летним бразильцем рассчитан на четыре года.

Стоимость сделки составила 26 миллионов евро. Еще 9 миллионов «летучие мыши» могут заработать в качестве бонусов. «Барселона» в контракте новичка прописала сумму отступных в размере 200 миллионов евро.

🔝 Here is @Neto_Murara , Barça´s new signing 🇧🇷 pic.twitter.com/kMwqWXtu2V

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2019