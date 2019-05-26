Будущее Де Хеа в «МЮ» под вопросом

«Манчестер Юнайтед» не может достичь договорённости с голкипером Давидом Де Хеа по новому контракту. Нынешний контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» кончается следующим летом.

«МЮ» не продвинулся в решении данного вопроса, будущее игрока в клубе остается неопределенным. С января у него появится возможность подписать предварительное соглашение с иностранным клубом. В таком случае голкипер покинет клуб свободным агентом.

Испанец хочет быть уверен в том, что «МЮ» будет бороться за трофеи в следующем сезоне, а также стремится добиться повышения зарплаты.

В прошедшем розыгрыше АПЛ Де Хеа провел 38 матчей из них 7 отстоял на ноль.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Sky Sports