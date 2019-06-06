Давид де Хеа может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Автор: Никола Косич 0

Де Хеа

«ПСЖ» ищет вратаря на замену Джанлуиджи Буффону, об уходе которого объявили вчера. По информации британских СМИ, «парижане» готовятся сделать предложение «Манчестер Юнайтед» по поводу Давида де Хеа.

Ранее появлялась информация о том, что испанец требует зарплату, как у Алексиса Санчеса – 350 тысяч фунтов в неделю. Однако клуб не готов столько платить, поэтому стороны не могут достичь соглашения.

«ПСЖ» такие требования по зарплате устраивают. К тому же контракт де Хеа с «МЮ» заканчивается летом 2020 года. И хотя «МЮ» не намерен продавать вратаря в это трансферное окно, с 1 января он получит право вести переговоры с другим клубом о предварительном контракте.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: The Times

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Давид Де Хеа может перейти в «ПСЖ»

Давид Де Хеа

«ПСЖ» интересуется Давидом Де Хеа

«ПСЖ» планирует заполучить Де Хеа бесплатно через год

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 