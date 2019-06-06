Давид де Хеа может продолжить карьеру в «ПСЖ»

«ПСЖ» ищет вратаря на замену Джанлуиджи Буффону, об уходе которого объявили вчера. По информации британских СМИ, «парижане» готовятся сделать предложение «Манчестер Юнайтед» по поводу Давида де Хеа.

Ранее появлялась информация о том, что испанец требует зарплату, как у Алексиса Санчеса – 350 тысяч фунтов в неделю. Однако клуб не готов столько платить, поэтому стороны не могут достичь соглашения.

«ПСЖ» такие требования по зарплате устраивают. К тому же контракт де Хеа с «МЮ» заканчивается летом 2020 года. И хотя «МЮ» не намерен продавать вратаря в это трансферное окно, с 1 января он получит право вести переговоры с другим клубом о предварительном контракте.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: The Times