«Спартак» проиграл «Браге» в квалификации Лиги Европы

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы состоялись очередные матчи. «Спартак» на чужом поле уступил португальской «Браге».
Единственный мяч на свой счет записал нападающий «оружейников» — Рикарду Орта.
УЕФА. Лига Европы.
4-й отборочный раунд. Первый матч
22 августа. Брага. Стадион «Муниципальный».
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия) — 1:0 (0:0).
«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Сантуш (Витор Тормена, 64), Секейра, А.Орта (Мурило, 85), Пальинья, Франсержиу (Жоау Новаиш, 46), Эдуарду, Паулинью, Р.Орта.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев (Умяров, 85), Шюррле, З.Бакаев, Понсе, Мирзов (Мельгарехо, 63).
Гол: Р.Орта, 74.
Предупреждения: Гулиев, 26. Жоау Новаиш, 51. Джикия, 78. З.Бакаев, 90+1.
Ответная игра пройдет в России в четверг, 29 августа. Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена».
Фото: Global Look Press
Источник: Cпорт-Экспресс