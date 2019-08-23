«Спартак» проиграл «Браге» в квалификации Лиги Европы

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы состоялись очередные матчи. «Спартак» на чужом поле уступил португальской «Браге».

Единственный мяч на свой счет записал нападающий «оружейников» — Рикарду Орта.

УЕФА. Лига Европы.

4-й отборочный раунд. Первый матч

22 августа. Брага. Стадион «Муниципальный».

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия) — 1:0 (0:0).

«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Сантуш (Витор Тормена, 64), Секейра, А.Орта (Мурило, 85), Пальинья, Франсержиу (Жоау Новаиш, 46), Эдуарду, Паулинью, Р.Орта.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев (Умяров, 85), Шюррле, З.Бакаев, Понсе, Мирзов (Мельгарехо, 63).

Гол: Р.Орта, 74.

Предупреждения: Гулиев, 26. Жоау Новаиш, 51. Джикия, 78. З.Бакаев, 90+1.

Ответная игра пройдет в России в четверг, 29 августа. Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена».

Фото: Global Look Press

Источник: Cпорт-Экспресс