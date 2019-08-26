Джованни Симеоне может оказаться в «Динамо»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне может сменить клубную прописку. Игрок представляет интерес для «Динамо».

По информации источника, московский клуб улучшил предложение по аргентинцу. Ранее, первый запрос был отклонен футболистом.

Предполагается, что «фиолетовые» якобы уговаривают форварда еще раз подумать над переходом и принять предложение.

Напомним, в прошлом сезоне Серии А Симеоне провел 36 матчей, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»