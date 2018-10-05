«Крылья Советов» объявили об уходе Андрея Тихонова с поста главного тренера

Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Крыльев Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

«Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в «Крыльях». Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время «Крылья» чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.

Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле как игрок «Крыльев», и выводя команду на матчи в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в «Крыльях Советов». Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время», — сказал Тихонов.

После 9-ти туров РПЛ «Крылья Советов» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»