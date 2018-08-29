Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с 32-летним вратарем сборной России Игорем Акинфеевым. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22.

К моменту истечения срока действия контракта голкиперу исполнится 36 лет.

Акинфеев – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал в основной команде в 2003 году. С 2004 года вратарь выступает за сборную России. По итогам ЧМ-2018 он был награжден орденом Почета.

Акинфеев сыграл за ЦСКА уже 571 матч. На его счету 112 игр за сборную.

В составе ЦСКА Акинфеев выиграл 6 чемпионатов России, 6 Кубков России, 7 Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Игорь – 10-кратный обладатель приза «Вратарь» года имени Льва Яшина, который вручается журналом «Огонек» лучшему вратарю сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ЦСКА