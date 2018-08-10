Пеле назвал фаворита АПЛ в сезоне-2018/19

Автор: Михаил Серебряков 0

Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле на своей странице в «Твиттере» поделился ожиданиями от нового сезона английской Премьер-лиги. А также назвал команду, которая, по его мнению, выиграет чемпионат.

«Сегодня стартует английская Премьер-лига. Как думаете, кто станет чемпионом? Я считаю, что титул выиграет «Ливерпуль» вместе с Роберто Фирмино и Алисоном Бекером», — написал Пеле.

В сезоне-2017/18 чемпионом АПЛ стал «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы сумела набрать рекордные 100 очков. «Ливерпуль» финишировал на четвёртом месте (75).

Последний раз красные становились чемпионами английского первенства в 1990 году.

Рекорд по победам в Первом дивизионе/Премьер-лиге удерживает «Манчестер Юнайтед», в активе которого 20 титулов. «Ливерпуль» занимает второе место (18).

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Пеле

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