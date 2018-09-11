Александру Коларову передали внедорожник «Лада 4×4» от губернатора Самарской области

Автор: Михаил Серебряков 0

Коларов

Капитан сборной Сербии Александр Коларов получил внедорожник «Лада 4×4» за гол на «Самара-Арене» в матче группового этапа ЧМ-2018 с Коста-Рикой (1:0). Ключи от «Лады» футболисту передал посол России в Белграде Александр Чепурин.

«Это приятный жест со стороны граждан Самары и со стороны посла. Я счастлив, но был бы еще счастливее, если бы нам удалось выйти из группы на чемпионате мира.

Эту машину, конечно, оставлю в Сербии дома у своего отца. Мой папа, его зовут Живко, земледелец, так что он будет «общаться» с ней больше всего», – сказал Коларов.

Напомним, что подарить Коларову машину за гол на самарском стадионе решил тогдашний и.о. губернатора области Дмитрий Азаров.

Фото: твиттер Александра Чепурина
Источник: твиттер Александра Чепурина

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