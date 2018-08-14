Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Спартак» покидает турнир и отправляется в Лигу Европы

«Спартак» и «ПАОК» не сумели забить голов. Этот результат гарантировал греческому клубу проход в следующую стадию плей-офф ЛЧ.

Лига Чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч.

СПАРТАК — ПАОК — 0:0

Москва. 14 августа.

Стадион «Открытие Арена». 40385 зрителей.

Судья: Рудди Букке (Франция).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров (Мельгарехо, 76), Фернандо (Самедов, 63), Глушаков, Зобнин, Ташаев (Зе Луиш, 46), Промес, Луис Адриано.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья (Хачериди, 65), Каньяс, Маурисио, Пелькас (Шахов, 79), Эль-Каддури (Варда, 46), Лимниос, Прийович.

Предупреждения: Фернандо (22), Матос (25), Пасхалакис (34), Эль-Каддури (37), Джикия (37), Зобнин (85).

Удаление: Адриано (33).

10 (0) удары (в створ) 16 (6)

17 фолы 5

2 угловые 6

1 офсайды 2

55 % владения мячом 45

После поражения в Салониках москвичам нужно было забивать и не пропускать, чтобы пройти в следующий раунд ЛЧ. Хозяева активно начали эту встречу. На 26-ой минуте «Спартак» мог выходить вперед. Фернандо навесил со штрафного, и Каньяс чуть не переправил мяч в свои ворота, за гостей сыграла перекладина. Но не прошло и 10-ти минут, как «Спартак» остался в меньшинстве. Адриано отправился отдыхать раньше времени, за удар соперника локтем.

Во втором тайме «ПАОК» завладел мячом. Несколько раз «Спартак» спас Максименко. Однако российский клуб не собирался отсиживаться в обороне и порой опасно ходил в контратаку. Но все удары спартаковцев прошли выше цели.

Фото: твиттер ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»