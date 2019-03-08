Валерий Газзаев о словах Виктора Гончаренко: «Если кому-то не нужен такой ЦСКА, надо идти в другую команду – в «Уфу» или в БАТЭ»

Замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев прокомментировал поражение ЦСКА от «Арсенала» (0:2). Также он коснулся высказывания главного тренера армейцев Виктора Гончаренко после матча.

«На мой взгляд, в этом сезоне это едва ли не слабейшая игра в исполнении армейцев. Разочарован их действиями во всех линиях. Такое недопустимо для команды, которая пытается завоевать место в Лиге чемпионов. Поражение от «Арсенала» – не случайность, а закономерный результат. Туляки ничего не позволили сделать армейцам, выбрали абсолютно верный тактический рисунок, четко выстроили действия в обороне и использовали быстрые фланговые контратаки.

Помимо качества игры и счета, меня неприятно удивило заявление главного тренера армейцев – о том, что «такой ЦСКА ему не нужен». Получается, что эти слова затрагивают и игроков команды, и руководство. ЦСКА – клуб с богатейшей историей и традициями, гранд советского и российского футбола, самая титулованная наша команда 21 века, один из самых ярких представителей отечественного футбола на европейской арене. Работать там – большая честь и большая ответственность для любого тренера. На мой взгляд, делать подобные заявления не просто неэтично – они звучат оскорбительно для футбольного клуба ЦСКА.

Особенно когда их делает человек, который, при всем моем уважении, еще не добился с красно-синими никаких результатов. Недовольство может присутствовать, но нельзя переходить рамки. Что вообще значит «не нужен такой ЦСКА»? Всем известна непреложная футбольная истина – в любом поражении всегда виноват тренер. И если кому-то «не нужен такой ЦСКА», тогда, по логике, надо идти в другую команду – например, в «Уфу» или в БАТЭ.

Допускаю, что свою роль могли сыграть эмоции после неудачной игры или же мысль была сформулирована неточно, из-за чего фраза прозвучала именно так, как прозвучала, затронув всех неравнодушных к ЦСКА людей. Но все равно считаю, что это не оправдание – тренеру надо внимательно следить за каждым своим словом и стараться контролировать эмоции», – заявил Газзаев.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»