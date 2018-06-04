Тренера «Вест Хэма» Мануэля Пеллегрини ограбили в Чили

Автор: Тимофей Поршнев 0

Pellegrini

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини и его жена минувшей ночью были ограблены вооруженными людьми. Украли сумку жены коуча.

Пара направлялась в ресторан с друзьями в столице Чили Сантьяго, когда на нее было совершено нападение. Грабители украли сумочку жены Пеллегрини, а затем вступили в перестрелку с полицией.

После этого злоумышленники угнали автомобиль Porsche Cayenne, который впоследствии бросили. В результате нападения никто не пострадал, арестов пока также не было.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegragh

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