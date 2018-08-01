Возбуждено уголовное дело в связи с переходом Константина Рауша в «Динамо»

Уголовное дело возбуждено в связи с трансфером защитника Константина Рауша из «Кельна» в московское «Динамо». В клубе сообщили о получении официального письма из «Кельна»

В апреле этого года 28-летний футболист подписал контракт с «Динамо», после чего появилась информация, что руководство клуба в частности экс-генеральный директор клуба Евгений Муравьев, подозревается в коррупции. МВД инициировал проверку.

«По факту хищения денежных средств у футбольного клуба «Динамо» возбуждено уголовное дело. Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и компанией Golden Toys в связи с трансфером из «Кельна» футболиста Константина Рауша. В действительности услуги посредника при этом трансфере не использовались, «Кельн» отрицает участие посредников в переговорах.

В клубе была проведена внутренняя проверка, на оплату услуг Golden Toys председателем Общества «Динамо» был наложен запрет, а результаты проверки были направлены в правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамио».

Также в клубе сообщили о получении официального письма из «Кельна». «Насколько нам известно, никакие представители компании Golden Toys не участвовали в переговорах и подписании международного контракта в рамках перехода Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо», — говорится в письме немецкого клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»