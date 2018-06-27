«Барселона» выбирает между Александром Головиным и Кристианом Эриксеном

Автор: Тимофей Поршнев 0

Golovin

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к Александру Головину. Клуб просмотрит полузащитника в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Руководство «Барселоны» склоняется к варианту с приобретением полузащитника ЦСКА  Александра Головина. Каталонцы выбирают между 22-летним россиянином и Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэма». По мнению боссов «Барселоны», Головин более доступен с финансовой точки зрения, поэтому его покупка в приоритете.

Представители «Барселоны» просмотрят Головина в игре 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Ранее они уже посещали некоторые матчи ЦСКА в Лиге чемпионов для просмотра хавбека.

Напомним, что интерес к Александру Головину также проявляют «Челси», «Арсенал» и «Ювентус».

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

 

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