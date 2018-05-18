Виталий Мутко рассказал о попытке примирить Станислава Черчесова и Игоря Денисова

Автор: Тимофей Поршнев 0

Mutko

Временно приостановивший свою деятельность глава РФС Виталий Мутко высказался на тему конфликта полузащитника Игоря Денисова и главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Не получилось.

– Говорят, вы пытались помирить Игоря Денисова и Станислава Черчесова. Почему не получилось и не жалеете ли? – спросили Мутко.

– Игоря знаю столько времени, для меня он не сложный человек, как пытаются рассказать, никогда в жизни не было ничего такого. Считаю его игроком высокого уровня. Вспоминаю даже Кубок УЕФА, вспомните игру с Глазго, что он там творил, высекая среднюю зону, был признан лучшим игроком. И тогда то же самое было, мне пришлось с Гусом его… там тоже не совсем получилось.

Он характерный человек, а кто из нас без характера? Если есть какой-то характер, значит человек добивается чего-то. Здесь – если бы я понимал, что вопрос только в отношениях, все было бы решено. Как мы в итоге в тот раз решили. Но самое сложное – быть руководителем федерации. Выслушал доводы главного тренера и вынужден с ними соглашаться. Он видит несколько по-другому, анализирует игры, у него есть все данные, другая концепция у него. Можно спорить, можно нет, но он – главный тренер. Давить я не стал.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

 

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