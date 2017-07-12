«Челси» включился в борьбу за Пьера-Эмерика Обамеянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать футболистом лондонского «Челси». Английский клуб предложил за габонца 70 млн. фунтов.

Главный тренер «аристократов» Антонио Конте находится в активном поиске нападающего на замену Диего Косте. В настоящий момент граф выбирает между Альваро Моратой и Обамеянгом.

Помимо «Челси» в услугах Обамеанга заинтересован «Милан», в котором форвард начинал свою карьеру, но так и не провел ни одного матча, а также «ПСЖ».

28-летний футболист присоединился к «Боруссии» из Сент-Этьена в 2013 году и с этого момента забил 85 голов в Бундеслиге. Действующий контакт с Дортмундом действует до 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports