Килиан Мбаппе был отстранен от тренировки после стычки с партнером

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе не попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Франции с «Метцом», а в предыдущей игре с «Дижоном» остался в запасе и не вышел на поле. Сообщается, что на прошлой неделе француз был отстранен от тренировок.

Причиной исключения стала стычка с защитником команды Андреа Раджи. После нее Мбаппе отказался покинуть тренировку, и команда была вынуждена перейти на другой газон.

В новом сезоне 18-летний футболист провел на поле всего 75 минут. Ранее появилась информация о том, что молодой вундеркинд близок к переходу в «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe