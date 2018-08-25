Кристиан Эриксен требует у «Тоттенхэма» зарплату на уровне Харри Кейна

Автор: Михаил Серебряков 0

Эриксен

«Тоттенхэм Хотспур» и датский полузащитник Кристиан Эриксен не могут достичь договоренности по заключению нового контракта. По СМИ, переговоры между клубом и 26-летним футболистом длятся уже шесть месяцев.

Однако стороны никак не могут прийти к компромиссу. Отмечается, что Эриксен требует у руководства клуба равных финансовых условий с нападающим «шпор» Харри Кейном. Текущее соглашение Эриксена с «Тоттенхэмом» действует ещё два сезона.

Напоминаем, Кейн уже договорился с клубом о новом контракте, по условиям которого английский игрок будет получать £ 300 тыс. (около € 330 тыс.) в неделю с учетом бонусов. Нынешняя зарплата Эриксена в «Тотенхэме» составляет € 111 тыс. в неделю.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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