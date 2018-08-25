Дмитрий Парфенов: «В перерыве матча с «Ахматом» сделали поправки»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу команды над «Ахматом» (2:1) в 5-м туре РПЛ. Напомним, что «Урал» одержал первую победу в сезоне.

«Все эмоции оставили на поле. Ребята молодцы, дотерпели. Тяжелый матч. Пропустили гол, и после этого поломалась игра. Ребята переживали.

В перерыве мы сделали поправки. Плюс пришлось поговорить, добавить мужского разговора. Вышли и исправили ситуацию.

Болельщиков поздравляю с победой, они заслужили», – сказал Парфенов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24