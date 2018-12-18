Винисиус Жуниор: «Никогда не мог подумать, что в 18 лет стану игроком «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своей жизни после перехода в мадридский клуб. Также футболист отметил, чего хочет добиться в первую очередь.

Жуниор планирует быстрее адаптироваться к новой игре, так как считает, что в Испании другой темп. Форвард добавил, что с каждым днем он становится все уверенней в себе. Ведь до сих пор не может поверить, что стал футболистом мадридского клуба.

«Я никогда не мог подумать, что в 16 лет дебютирую за «Фламенго», а в 18 лет стану игроком «Реала», — заявил Жуниор.

Напомним, что бразильский нападающий перешел в «Реал» в 2018 году. В этом сезоне он провел за мадридский клуб пять игр и забил один мяч.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Globo Esporte