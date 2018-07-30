Бенедикт Хеведес пройдет медосмотр в «Локомотиве» до вторника. О трансфере могут объявить завтра

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель подтвердил, что защитник команды Бенедикт Хеведес в ближайшие дни может перейти в «Локомотив». Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 30-летнего немца 4 млн евро, а его зарплата составит 2,5 млн в год.

«Бенедикт пройдет медосмотр в понедельник или вторник. После этого мы встретимся с руководством «Локомотива», Хеведесом и его представителями.

Если все пойдет успешно, Хеведес может стать игроком «Локомотива» уже во вторник», – сказал Хайдель.

Прошлый сезон немецкий защитник провел в «Юве», за который сыграл 3 матча и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

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