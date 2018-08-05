Хавбек «Монако» Рашид Геззаль переходит в «Лестер» за 10 млн фунтов

Автор: Михаил Серебряков 0

Геззель

Полузащитник «Монако» Рашид Геззаль близок к переходу в «Лестер». Клубы согласовали трансфер 26-летнего хавбека.

Сумма сделки оценивается примерно в 10 миллионов фунтов.

Алжирец проходит медосмотр в английской команде перед завершением своего перехода. Ожидается, что согласование условий личного контракта не станет проблемой.

Геззаль перешел в «Монако» из «Лиона» прошлым летом. В сезоне-2017/18 он в 26 матчах лиги 1 отметился 2 голами и 4 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 3 тур. ЦСКА — «Базель» — 0:2. Москва. «ВЭБ Арена». 18 октября 2017 г.

Евгений Гинер: «Вопрос о переходе Головина в другой клуб решится в ближайшие пару дней»

Головин

Александр Головин не полетит на матч с «Локомотивом» в связи с переходом в другой клуб

Домагой Вида

«Вест Хэм» и «Монако» претендуют на Домагоя Виду

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 