Хавбек «Монако» Рашид Геззаль переходит в «Лестер» за 10 млн фунтов

Полузащитник «Монако» Рашид Геззаль близок к переходу в «Лестер». Клубы согласовали трансфер 26-летнего хавбека.
Сумма сделки оценивается примерно в 10 миллионов фунтов.
Алжирец проходит медосмотр в английской команде перед завершением своего перехода. Ожидается, что согласование условий личного контракта не станет проблемой.
Геззаль перешел в «Монако» из «Лиона» прошлым летом. В сезоне-2017/18 он в 26 матчах лиги 1 отметился 2 голами и 4 голевыми передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports