Несколько игроков могут покинуть «Милан»

«Милан» может лишиться нескольких футболистов, если будет исключен из Лиги Европы. Все из-за финансого фэйр-плэй.
«Россонери» могут лишиться защитников Леонардо Бонуччи, Алессио Романьоли, хавбеков Джакомо Бонавентуры и Лукаса Биглии.
В минувшем сезоне «Милан» финишировал на шестом месте в итальянском чемпионате, что позволило ему попасть в Лигу Европы.
УЕФА может исключить миланскую команду из еврокубков из-за несоблюдения правил финансового фэйр-плэй.
Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport