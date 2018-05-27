Несколько игроков могут покинуть «Милан»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Milan

«Милан» может лишиться нескольких футболистов, если будет исключен из Лиги Европы. Все из-за финансого фэйр-плэй.

«Россонери» могут лишиться защитников Леонардо Бонуччи, Алессио Романьоли, хавбеков Джакомо Бонавентуры и Лукаса Биглии.

В минувшем сезоне «Милан» финишировал на шестом месте в итальянском чемпионате, что позволило ему попасть в Лигу Европы.

УЕФА может исключить миланскую команду из еврокубков из-за несоблюдения правил финансового фэйр-плэй.​

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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