«Атлетико», «Валенсия», «Эвертон» и «Севилья» претендуют на Миши Батшуайи

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может сменить клуб этим летом. На форварда сборной Бельгии претендует целый ряд клубов.

Фаворитом в борьбе за Батшуайи СМИ называют «Валенсию». Испанский клуб уже провел переговоры с «Челси» и намерен арендовать игрока на сезон без опции выкупа.

Также среди претендентов называются «Эвертон», «Севилья», а также недавно подключившийся к ним «Атлетико».

Лондонский клуб готов отпустить Батшуайи в аренду, но не хочет продавать игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe