Из новой редакции кодекса этики ФИФА пропало понятие «коррупция»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Infantino

ФИФА изменила кодекс этики, утверждает Associated Press. Из обновленной версии документа пропало понятие «коррупция».

Решение убрать принималось в секретных беседах между чиновниками ФИФА.

При этом в кодексе появился новый вид нарушения – диффамация (распространение порочащих сведений), который позволит дисквалифицировать людей за клевету в адрес ФИФА.

Кроме того, уменьшено наказание за взяточничество, незаконное присвоение средств и манипуляции с футбольными матчами – срок давности ограничили десятью годами, ранее наказывать можно было вне зависимости от даты преступления.

Фото: Global Look Press
Источник: Associated Press

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