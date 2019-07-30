Дибала ведет переговоры с «МЮ» о личном контракте

Автор: Никола Косич 0

Пауло Дибала

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Сам игрок не сильно хочет покидать Италию, но «Манчестер Юнайтед» постарается уговорить футболиста.

В настоящее время агент футболиста находится в Англии, где начал переговоры с клубом о личном контракте аргентинца.

«Ювентус» ждет решение Дибалы относительно его будущего.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии игрок провел 30 матчей, отметился 5 голами и 5 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо

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