Дибала ведет переговоры с «МЮ» о личном контракте

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Сам игрок не сильно хочет покидать Италию, но «Манчестер Юнайтед» постарается уговорить футболиста.

В настоящее время агент футболиста находится в Англии, где начал переговоры с клубом о личном контракте аргентинца.

«Ювентус» ждет решение Дибалы относительно его будущего.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии игрок провел 30 матчей, отметился 5 голами и 5 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо