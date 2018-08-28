Пако Алькасер успешно прошел медобследование в «Боруссии»

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер ближайший сезон проведет в аренде в дортмундской «Боруссии». 24-летний испанец успешно прошел медобследование в немецком клубе.

«Боруссия» заплатит за аренду Алькасера 2,2 милллиона евро, а также будет полностью выплачивать зарплату футболиста в размере 4 миллионов евро.

В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока по окончании сезона за сумму около 20-25 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист провел за «Барселону» 17 матчей и забил 4 гола.

Фото: Global Look Press

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