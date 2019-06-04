«Рома» не смогла переманить Эрика тен Хага

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не возглавит «Рому», утверждают итальянские СМИ. Руководство голландского клуба отказалось отпустить специалиста в римский клуб.

Таким образом, «Рома» продолжает выбирать между двумя кандидатами — Паулу Фонсекой из «Шахтера» и Роберто Де Дзерби из «Сассуоло». Ранее сообщалось, что руководство «волков» склоняется к варианту с Де Дзерби, так как он является итальянцем.

Также есть и третий вариант с назначением Синиши Михайловича, который помог Болонье сохранить прописку в серии А.

В завершившемся сезоне «Рома» финишировала 5 с 66 очками в активе. За счет чего в следующем сезоне выступят в лиге Европы.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Sky Sport Italia