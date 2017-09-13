Эдинсон Кавани обошел Златана Ибрагимовича по количеству голов за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани побил рекорд другого звездного нападающего парижского клуба Златана Ибрагимовича. Уругваец обошел шведа по числу забитых мячей в Лиге чемпионов.

В прошедшем во вторник матче против «Селтика» Кавани оформил дубль, а его команда победила со счетом 5:0. Таким образом, 30-летний футболист в 22-й раз реализовал момент у ворот соперников в Лиге чемпионов. На счету Ибрагимович 20 голов.

Кавани стал футболистом «ПСЖ» в 2013 году и сыграл в еврокубковом турнире 37 матчей. Ибрагимович, в 2016-м покинувший французский клуб, остановился на 33-х встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: UEFA