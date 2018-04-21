Смоленский клуб собирает деньги на покупку Златана Ибрагимовича

Автор: Тимофей Поршнев 0

Ibrahimovic

Смоленская «Искра» собирается приобрести Златана Ибрагимовича за счет сбора средств. В первый день было собрано больше 1000 рублей.

Смоленский футбольный клуб «Искра», который в апреле дебютирует в первенстве КФК, дал старт необычной краундфандинговой кампании. В социальных сетях «Искра» объявила о старте сбора средств на покупку нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси»  Златана Ибрагимовича. В первый день кампании удалось собрать 1774 рубля.

– Если придерживаться таких темпов, то в месяц мы соберем 53 220 рублей, а в год – целых 647 510 рублей, – приводит «Рабочий путь» слова заявления представителя клуба. – Исходя из трансферной стоимости Златана в 5000000 евро, мы сможем его купить через каких-то 540 лет!!!! С учетом его амортизации, думаем, срок округлится до несчастных 500 лет! Мы же говорили, что все в этом мире возможно!

Напомним, что Златан Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэласки» 23 марта 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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