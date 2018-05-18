Артем Дзюба пропустил первую тренировку сборной России в Новогорске

Автор: Тимофей Поршнев 0

Artem Dzyuba

Национальная команда России провела первую тренировку в Новогорске. Несколько футболистов, в том числе АРтем Дзюба, не приняли в ней участия.

Занятие сборной России пропустил форвард национальной команды Артем Дзюба – у него небольшая температура. Также на занятии не было голкипера Владимира Габулова, полузащитника Дениса Черышева и защитника Романа Нойштедтера – они еще не прибыли в расположение команды из европейских клубов.

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В день начала сбора Андрей Лунев, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Далер Кузяев и Александр Ерохин приняли участие в спонсорской акции Кубок вкуса.

Добавим, что в Новогорске сборная РФ будет находиться до 20 мая, затем наша команда отправится в Австрию. Там у сборной России 30 мая запланирован товарищеский матч с австрийцами. По возвращении в Москву наша команда сыграет с турками — встреча состоится 5 июня. Стартовый матч ЧМ-2018 россияне проведт 14 июня против Саудовской Аравии.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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