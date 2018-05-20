Автобус с футболистами «Црвены Звезды» загорелся на праздновании чемпионства

Неприятный инцидент произошёл во время чемпионского парада по улицам Белграда. Его устроил красно-белый клуб.
Скорее всего, это произошло из-за пиротехнических средств, которые жгли фанаты. Игроки и тренерский штаб, находившиеся в автобусе, не пострадали. Они успели выйти, когда возгорание было небольшим. К месту происшествия быстро прибыли пожарные, которые и потушили огонь.
Напомним, что «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 28-й раз в своей истории.
Во время празднования чемпионства от пиротехники загорелся автобус с футболистами "Црвены Звезды". Никто не пострадал. 🔴⚪ #spartak #moscow #redstar #delije #ultras #fcsm #moscow #ultra #fcrs #ultraboys #gf96 #belgrade #bbrs #football #hooligans #uefamafia #fratria #спартак #москва #ультра #пиро #acab #1312 #oldschool #оукб #фксм #delijesever #crazynorth #redwhite #CrvenaZvezda
Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Crazynort