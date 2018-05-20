Автобус с футболистами «Црвены Звезды» загорелся на праздновании чемпионства

Неприятный инцидент произошёл во время чемпионского парада по улицам Белграда. Его устроил красно-белый клуб.

Скорее всего, это произошло из-за пиротехнических средств, которые жгли фанаты. Игроки и тренерский штаб, находившиеся в автобусе, не пострадали. Они успели выйти, когда возгорание было небольшим. К месту происшествия быстро прибыли пожарные, которые и потушили огонь.

Напомним, что «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 28-й раз в своей истории.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Crazynort