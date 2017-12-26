Геннадий Орлов: «Промес остался на первых ролях, даже когда «Спартак» стал выступать на три фронта»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов назвал свою тройку лучших игроков РФПЛ по итогам 2017 года. По мнению Орлова, лучшими в уходящем году стали Квинси Промес, Игорь Акинфеев и Александр Кокорин.

«То, что он ведущий игрок и основной голеадор «Спартака», Промес доказывал и весной, когда наступили решающие матчи прошлого чемпионата, и в середине года. Квинси остался на первых ролях, даже когда команда стала выступать на три фронта, включая Лигу чемпионов. Дополнительный аргумент в пользу голландца – победа «Спартака» в чемпионате.

За Акинфеева говорит высокая планка надежности и стабильности. Игорь подтверждает, что он сильнейший вратарь в России. А прогресс и резкий взлет результативности Кокорина позволяют назвать его открытием года, но этого пока мало, чтобы претендовать на звание лучшего игрока», — сказал Орлов

Напомним, что Квинси Промес признан лучшим футболистом 2017 года по версии еженедельника «Футбол».

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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