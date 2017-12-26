Геннадий Орлов: «Промес остался на первых ролях, даже когда «Спартак» стал выступать на три фронта»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Орлов

Известный телекомментатор Геннадий Орлов назвал свою тройку лучших игроков РФПЛ по итогам 2017 года. По мнению Орлова, лучшими в уходящем году стали Квинси Промес, Игорь Акинфеев и Александр Кокорин.

«То, что он ведущий игрок и основной голеадор «Спартака», Промес доказывал и весной, когда наступили решающие матчи прошлого чемпионата, и в середине года. Квинси остался на первых ролях, даже когда команда стала выступать на три фронта, включая Лигу чемпионов. Дополнительный аргумент в пользу голландца – победа «Спартака» в чемпионате.

За Акинфеева говорит высокая планка надежности и стабильности. Игорь подтверждает, что он сильнейший вратарь в России. А прогресс и резкий взлет результативности Кокорина позволяют назвать его открытием года, но этого пока мало, чтобы претендовать на звание лучшего игрока», — сказал Орлов

Напомним, что Квинси Промес признан лучшим футболистом 2017 года по версии еженедельника «Футбол».

Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

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