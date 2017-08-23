Сергей Фурсенко: «Таким образом будем развивать «Зенит» и заодно сборную России»

Президент санкт-петербургского «Зенита» прокомментировал переход Эмилиано Ригони и рассказал, зачем клубу такое количество аргентинцев. В летнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели пятерых соотечественников Лионеля Месси.

«Пока мы не предполагаем больше аргентинцев. Я думаю, что коллектив аргентинцев в «Зените» уже полный, пять человек достаточно. Они сыграны между собой, часто играли вместе в сборных Аргентины и учились вместе. Для того чтобы раскатить наших российских игроков в «Зените», нужно поместить их в комфортную элитную футбольную среду. Что мы и сделали. Мы взяли именно сыгранных между собой аргентинцев. Таким образом будем развивать «Зенит» и заодно сборную России.

Мы очень рады, что Ригони влился в наш коллектив! Прекрасный футболист, универсал, играющий на большом количестве позиций. Он левша, переученный на правшу. Играет левой и правой ногой одинаково. Поэтому Ригони сможет закрыть многие позиции, с его приходом улучшилась вариативность при выборе состава, рисунка игры», — сказал Фурсенко.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт