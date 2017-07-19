«Спартак» поспорит с «Хоффенхаймом» за Милана Баделя

Московский «Спартак» может пополниться игроком «Фиорентины» Миланом Баделем. Однако для этого ему нужно выиграть борьбу у немецкого «Хоффенхайма».

Сообщается, что оба клуба уже сделали официальные предложения «фиалкам» о покупке футболиста. Красно-белые оценили полузащитника в 3,2 млн. евро, а «Хаффенхайм» готов заплатить на 500 тысяч меньше.

Однако приоритетным для Баделя является возможность остаться в Италии и перейти в «Милан», так как он находится в хороших отношениях с главным тренером команды Винченцо Монтеллой. Несмотря на это, официальных запросов от «россонери» «Фиорентине» не поступало.

В прошлом сезоне хорват провел в чемпионате Италии 33 матча и забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato