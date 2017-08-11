Иско подпишет новый контракт с «Реалом» с суммой отступных в 700 млн евро

Полузащитник «Реала» Иско в ближайшее время продлит контакт со своим нынешним клубом. Стороны согласовали все детали и в ближайшее время объявят об этом официально.

Сообщается, что, по сроку соглашения, 25-летний футболист проведет в Мадриде еще четыре года с возможностью автоматического продления еще на год.

Сумма отступных составит 700 млн евро. «Реал» желает уберечь себя от того, что произошло с «Барселоной» и Неймаром, поэтому включил пункт с отступными в контракты всех игроков. Самая минимальная цена – 500 млн евро.

Иско договорился с «Реалом» еще до предсезонных сборов в США, однако официально о продлении будет объявлено после матчей за Суперкубок Испании против «Барселоны».

Фото: Global Look Press

Источник: AS