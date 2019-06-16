«Эвертон» продаст Влашича ЦСКА, если не получит предложения от «Ньюкасла»

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может перейти в ЦСКА. Сообщается, что «армейцы» готовы заплатить за хорвата около 12 миллионов фунтов.

По информации британских СМИ, английский клуб продаст хавбека в ЦСКА, при условии, что не получит предложение от «Ньюкасла».

Ранее также поступала информация о том, что игроком интересуется «Бешикташ».

Напоминаем,что ЦСКА арендовал Влашича летом 2018 года. В прошедшем сезоне чемпионата России он провел 25 матчей, отметился 5 голами и 5 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: The Sun