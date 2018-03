«Наполи» повторил свою рекордную серию без пропущенных голов в гостях в чемпионате Италии

«Наполи» в 28-м туре чемпионата Италии сыграл на выезде вничью с «Интером» (0:0). Неаполитанцы сохранили свои ворота в неприкосновенности в 5-м подряд гостевом матче турнира – это повторение рекорда клуба.

5 — Napoli have equalled their longest streak without conceding any goal in away Serie A games (five). Strength. #intnap

