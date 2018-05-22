35 клубов Украины уличены в проведении договорных матчей

Полицейскую спецоперацию, направленную на выявление лиц, причастных к организации договорных матчей, МВД Украины подготовило и провело в ходе завершающегося сезона. В число подозреваемых попал один из участников стартующих переходных матчей — команда «Полтава».



Проведено 40 обысков на территории 10 областей. Более 320 человек причастны к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах. Например, представитель ПФК «Сумы» предложил арбитру Александру Соловьяну 30 тысяч гривен за ничью и 100 тысяч гривен за победу клуба в матче с «Волынью» (1:0). Судья получил обещанное «вознаграждение» на следующий день после матча на встрече, во время которой представитель клуба передал ему 3900 долларов.

Также задокументирована противоправная деятельность представителей «Николаева», за победу в матче с «Гелиосом» перечисливших арбитру 50 тысяч гривен.

Фото: УПЛ

Источник: Рейтинг Букмекеров